SpaceX-Rakete fliegt mit Tesla-Roadster ins All

Angekündigt war der Erstflug bereits für das Jahr 2015, jetzt macht das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX aber ernst: Am 6. Februar will die Firma von Tesla-Chef Elon Musk die laut eigenen Angaben derzeit stärkste Rakete der Welt ins All schicken. Als Testfracht nimmt die "Falcon Heavy" einen kirschroten Tesla-Roadster mit auf die Reise, der im Hauptmodul zum Mars fliegen und dort in eine Umlaufbahn einschwenken soll.