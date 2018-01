Einsamkeit in den Bergen

In nordwestlicher Richtung weiter unter dem Salzlecksattel vorbei in die Südrinne, die man an deren rechten Seite oder direkt über den rechts (östlich) angrenzenden Rücken aufsteigt. Über den nun zunehmend flacher werdenden Rücken auf die sanfte Gipfelkuppe des Lahnecks (2216 Meter). Das höhere Glaneck (2262 Meter) erreicht man über den flachen Verbindungskamm in kurzer Zeit. Bei der Abfahrt folgen wir unserer Aufstiegsroute.