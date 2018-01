Moderner Mensch verließ Afrika früher als gedacht

Das älteste Fossil eines Homo sapiens (modernen Menschen) außerhalb Afrikas, das Wissenschaftler in einer Höhle in Israel ausgegraben haben, ist damit auch ungefähr gleich alt, wie die bislang ältesten Knochenfunde in Ostafrika. Dieser sensationelle Fund stellt alle bisherigen Vorstellungen über unsere Evolution in Frage und lässt an einer simplen und geradlinigen Entwicklung zweifeln, berichten Forscher im Fachjournal "Science".