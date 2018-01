Nordkorea ruft zur Wiedervereinigung auf

USA: Kim will Herrschaft über ganz Korea erlangen

CIA-Chef Mike Pompeo hatte schon vor dieser Ankündigung mit derartigen Plänen Kims gerechnet. Der Ausbau des Atomwaffenarsenals in Nordkorea ziele nicht nur darauf ab, militärische Stärke zu demonstrieren, sondern ganz Korea unter Kims Herrschaft zu bringen, so Pompeo am Dienstag.