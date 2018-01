Spanien eliminiert Titelverteidiger Deutschland!

Weltmeister Frankreich trifft im Halbfinale der Handball-EM in Kroatien auf Spanien. Die Iberer setzten sich am Mittwochabend im "Endspiel" gegen Titelverteidiger Deutschland mit 31:27 (14:13) durch und holten sich damit in Hauptrunden-Gruppe 2 in Varazdin Platz zwei hinter Dänemark.