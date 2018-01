11,5 Millionen Euro für Schau in Enns

Landesausstellungen neu positioniert

„Wir beschreiten in vielerlei Hinsicht neue Wege. Besonders hervorzuheben ist, dass erstmals alle Ausstellungen in vollem Umfang erhalten bleiben“, stellte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der gestrigen Programmpräsentation fest. Neue Wege auch deshalb, weil man die „zentralen Pfeiler des oberösterreichischen Kulturlebens“ neu positionieren will. Künftig gibt es Landesausstellungen nur noch alle drei Jahre. Die bereits geplanten Schauen 2024 in St. Florian und Steyregg, 2026 in Frankenburg und 2028 in Baumgartenberg und Klam fielen dem selbst auferlegten Sparkurs zum Opfer. Und: Die Landesförderung wird in Zukunft gedeckelt und ein neues Verfahren zur Vergabe und Maßnahmenfinanzierung eingeführt. Außerdem werden nach 2027 nur noch zwei Projekte im Voraus geplant.