Schönheitswettbewerb: Zwölf Kamele disqualifiziert

In Summe werden während der 28 Tage dauernden Feierlichkeiten insgesamt 57 Millionen US-Dollar (rund 46 Millionen Euro) Preisgeld ausgeschüttet. Das lässt so manchen Besitzer zur Chemiekeule greifen, um seine Lieblinge "in Form" zu bringen. Ali Al Mazrouei (31), Sohn eines erfolgreichen Züchters, berichtet gegenüber "The National": "Das Botox wird in Lippen, Nase und sogar in den Kiefer gespritzt. Das macht den Kopf imposanter." Im Vorfeld des Festes hatte der Fall eines Tierarztes für Schlagzeilen gesorgt, der den Kamelen die Ohren verkleinert haben soll. Die Beauty-OPs für Paarhufer sind nicht nur tierquälerisch, sondern auch seit 2017 verboten. Auch die Tiere zu rasieren oder ihnen das Fell zu färben, ist nicht erlaubt.