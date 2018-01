Mexiko schiebt Tausende illegal zurück

In Mexiko verstößt das Nationale Migrationsinstitut (INM) systematisch gegen das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip und schiebt oft Menschen trotz lebensbedrohlicher Gefahr in ihr Herkunftsland zurück. Zu diesem Schluss kommt Amnesty International in einem neuen Bericht, für den die Erfahrungen von 500 Menschen, die aus Zentralamerika durch Mexiko gereist sind, dokumentiert und untersucht wurden.