„Big Bang Theory“-Star: Scheidung!

Kevin Sussman ist als Comicladenbesitzer Stuart Bloom bereits seit 2009 fixer Bestandteil der Hitserie rund um die Nerds Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter. Den 47-Jährigen kennt man zudem von vielen Nebenrollen in Hollywoodfilmen. So spielte er unter anderem in "Hitch - Der Date Doktor", "Verliebt in die Braut" oder "Kiss and Kill" mit.