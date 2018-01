Gasleck in London: 1500 Menschen evakuiert

Wegen eines Gaslecks haben fast 1500 Menschen einen Nachtklub und ein Hotel in der Londoner Innenstadt verlassen müssen. Eine Gas-Hauptleitung unter der Hauptstraße The Strand sei gebrochen, teilte die Feuerwehr am Dienstag in der Früh mit. Einsatzkräfte hätten eine hohe Konzentration von Erdgas in der Luft gemessen.