So viel verdient Ellen Pompeo pro „Grey's“-Folge

Offiziell sind die neuen Staffeln zwar noch nicht bestätigt, der Sender ABC bestätigte aber den Vertragsabschluss mit Pompeo, ohne jedoch Zahlen zu nennen. "Ich bin 48 Jahre alt jetzt, also bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich es in Ordnung finde zu fordern, was ich verdiene, das kommt nur mit höherem Alter", kommentierte Pompeo ihr Einkommen in dem Beitrag des "Hollywood Reporter".