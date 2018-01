Kneissl verblüfft mit fließendem Arabisch

"Große Besorgnis" wegen türkischer Offensive in Syrien

Kneissl, die aufgrund früherer Aussagen nicht ganz unumstritten war, scheint mittlerweile auf dem internationalen Parkett angekommen zu sein. Am Montag nahm die von der FPÖ nominierte Außenministerin vor dem Beginn des EU-Ministerrats in Brüssel zur türkischen Militäroffensive gegen die kurdischen Milizen in Syrien Stellung. "Gerade weil diese Woche eine weitere Runde der Syrien-Verhandlungen am UNO-Sitz in Wien stattfinden soll, sehen wir das mit großer Besorgnis", sagte die Ministerin. "Es hat sich immer wieder gezeigt: Man muss am Verhandlungstisch und man kann nicht auf dem Schlachtfeld die Dinge definitiv lösen."