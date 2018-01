Hunderttausende marschieren gegen Trump auf

Am ersten Jahrestag des Amtsantritts von Donald Trump sind Hunderttausende Demonstranten in den USA gegen den US-Präsidenten auf die Straße gegangen. Allein in Los Angeles protestierten am Samstag nach Angaben der Stadtverwaltung etwa eine halbe Million Menschen, in New York gab die Polizei die Zahl der Demonstranten mit 200.000 an. In 300 Städten gab es Aktionen zum Women's March.