Felix Baumgartner ist jetzt eine „lebende Legende“

„Das Schönste an meinem Sprung“, so urteilt Baumgartner selbst, „waren die Begegnungen mit den vielen Menschen auf der ganzen Welt, die sich danach ergeben haben.“ Am Freitag gab es in Los Angeles davon eine ganz besondere: Im Beverly Hilton Hotel, wo normalerweise die „Golden Globes“ verliehen werden, wurde der Extremsportler von der Kiddie Hawk Air Academy als „Living Legend of Aviation“ in die Hall of Fame der Piloten und Astronauten aufgenommen.