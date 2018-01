Irischer Student nach Nachtlokal-Besuch vermisst

Ein Student aus Irland wird in Wien vermisst. Der 21-Jährige aus der Kleinstadt Athboy war in der Nacht auf Freitag mit seinen beiden Studienkollegen im Lokal "Flex" am Donaukanal und ist seitdem verschwunden, wie sein Bruder auf Facebook mitteilte. Auch am Handy ist er nicht erreichbar. Es wurde bei der Polizei Abgängigkeitsanzeige erstattet.