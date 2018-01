Mysteriöse Todesserie in Porno-Branche geht weiter

Damit reiht sich Lua in die Reihe von tragischen Toden in der Pornobranche ein. Vor einer Woche erst fand man den leblosen Körper von Olivia Nova in ihrem Haus in Las Vegas. Wie sich herausstellte, verstarb die 20-Jährige an einer nicht auskurierten Harnwegsinfektion, die zu einer tödlichen Infektion geführt hatte. Am 6. Dezember beging zudem August Ames mit 23 Jahren Selbstmord, während Turi Luv (31) im August an einer Überdosis Drogen starb. Shyla Stylez war 35, als sie im November tot aufgefunden wurde - die Todesursache bislang unbekannt.