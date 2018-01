Baby stirbt nach Unfall auf der Copacabana

Bei einem Autounfall auf der berühmten Strandpromenade Copacabana in Rio de Janeiro ist am Donnerstag ein Baby getötet worden. Das neun Monate alte Mädchen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei in der brasilianischen Küstenstadt mitteilte. Insgesamt 17 weitere Menschen wurden demnach verletzt.