Wiener Innenstadt bald nicht mehr Weltkulturerbe!

Auf der Liste stehen außerdem unter anderem das Kloster und die Eremitage von Gareji in Georgien, das Schloss Sammezzano in der Toskana, die prähistorischen Höhlenmalereien in der Provinz Cadiz in Spanien und das griechische Waisenhaus auf der Prinzeninsel Prinkipo. Sie wurden aufgrund ihrer außerordentlichen Bedeutung für das kulturelle Erbe sowie ihrer unmittelbar drohenden Gefährdung ausgewählt, hieß es in einer Aussendung. Einige der Stätten seien durch "Vernachlässigung oder unangemessene Neubauprojekte, andere wegen fehlender Mittel oder Fachkenntnisse" bedroht. Eine Liste der sieben am meisten gefährdeten Stätten des Kulturerbes wird am 15. März veröffentlicht.