Hervorragender Rang 7 für Eis-Paar Ziegler/Kiefer!

Das Duo war schon nach dem Kurzprogramm in Moskau auf Rang sieben gelegen und behauptete diesen Platz am Donnerstag in der Kür. 117,81 Punkte in der Kür und 181,75 Zähler insgesamt bedeuteten neue persönliche Bestleistungen. Die bisherigen Bestmarken waren bei 115,71 (Kür) und 180,60 (Gesamt) gestanden.