Video aus Namibia macht sich über Trump lustig

"Sogar unsere Elefanten sind hoch qualifiziert, um große Mengen Scheiße abzuladen in unserem weitläufigen Drecksloch-Land", heißt es in dem am Wochenende veröffentlichten Video eines großen namibischen Betreibers von Safari-Lodges, Gondwana Collection. Auf dessen Facebook-Profil kam es seither bereits auf mehr als 700.000 Aufrufe. Auf YouTube wurde das Video mehr als 77.000-mal (Stand: Mittwochmittag) abgespielt, und auch auf Twitter zog der Clip immer weitere Kreise.