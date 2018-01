Lena Hoscheks samtig blühender Wintergarten

Neben der Ästhetik voll erblühter Pflanzen ließ die Modemacherin aber auch deren Vergänglichkeit in ihre Entwürfe einfließen. Sie habe sich intensiv mit der Vanitas-Symbolik beschäftigt und auch Schönheit in Verwelktem entdeckt. Diesen Aspekt hat Hoschek mit Nuancen in Erdtönen nachempfunden. Ebenso in die Auswahl der Farben und Materialien eingeflossen sind die Schattierungen und Texturen der schillernden Flügel des Totenkopfschwärmers - in Form von feinem Samt und gebürsteter Baumwolle.