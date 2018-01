„Sex-Roboter können unsere Gesellschaft retten“

Hauptsitz in Hell's Kitchen

Die Church of Satan wurde im April 1966 von Anton LaVey in San Francisco gegründet, inzwischen befindet sich der Hauptsitz in New York, im Stadtviertel Hell's Kitchen. Die Leitung obliegt derzeit den beiden Hohepriestern Peter Howard Gilmore und seiner Frau Peggy Nadramia sowie dem Entscheidungsgremium "Council of Nine". Die Mitglieder der Church of Satan praktizieren rituelle Magie.