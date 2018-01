Horror-Eltern ließen Kinder Bibel auswendig lernen

Insgesamt drei Mal erneuerte das Paar das Ehegelöbnis in Las Vegas – 2011, 2013 und 2015. Auch davon sind viele Bilder in dem Profil zu sehen. Der Elvis Presley-Imitator Kent Ripley, der die Zeremonien durchführte, sagte gegenüber dem TV-Sender Fox5Vegas: „Ich bin immer noch sehr beunruhigt, ich meine, sie sind drei Mal bei mir gesessen.“ Er ergänzte in einem Gespräch mit dem Sender Today: „Nichts schien ungewöhnlich zu sein, außer der Tatsache, dass sie so viele waren. Sie waren gut erzogen und lächelten viel.“