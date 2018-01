Brennender Tanker gesunken: 32 Seeleute sind tot

Der vor mehr als einer Woche im Ostchinesischen Meer in Brand geratene Öltanker "Sanchi" ist gesunken. Wie der chinesische Staatssender CCTV berichtete, versank das iranische Schiff im Meer, nachdem es am Sonntag von einer Explosion erschüttert wordeb war. Für die 32 Seeleute an Bord gibt es keine Rettung mehr. Drei Leichen konnten bisher geborgen werden.