Toronto: Comeback-Sieg gegen Golden State verwehrt

Fünf Punkte und sechs Rebounds von Jakob Pöltl

Jakob Pöltl kam auch in der entscheidenden Schlussphase und insgesamt 18:08 Minuten zum Einsatz. Der Center aus Wien verzeichnete fünf Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und einen blockierten Wurf. "Das unglaubliche Comeback in der zweiten Hälfte lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen", kommentierte der 22-Jährige die "ganz knappe Niederlage".