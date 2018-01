Trumps Gesundheitszustand „außergewöhnlich gut“

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag erstmals in seiner Amtszeit einer offiziellen medizinischen Untersuchung unterzogen. Leibarzt Ronny Jackson bescheinigte dem 71-Jährigen nach den mehrstündigen Checks im Walter Reed Military Medical Center in Bethesda bei Washington eine ausgezeichnete Gesundheit. Die Untersuchung am Freitag sei außergewöhnlich gut gelaufen, hieß es. Einzelheiten sollen am Dienstag präsentiert werden.