Kendall Jenner: Heißes Shooting in Nacktpelerine

"Musste ziemlich schnell erwachsen werden"

Interviewt wurde die Schwester von Kim Kardashian dann von Modelfreundin Cara Delevingne. Ganz offen plaudert Jenner dabei über ihr Leben als Model. "Ich glaube, das Leben, das ich führe, ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, aber es ist auch mit einer Menge Verantwortung verbunden." Dass sie quasi über Nacht zum Superstar wurde, habe sie schon sehr gefordert, so Kendall weiter. "Ich musste ziemlich schnell erwachsen werden und mit Situationen klarkommen, in die die meisten 22-Jährigen nie kommen."