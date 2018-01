Polizeieinsatz: Immer Ärger mit Hochwürden

In der Nacht auf Montag schaute Hochwürden erneut zu tief ins Glas. Gestrandet war er in einem Lokal mit Glücksspielautomaten. Als die Kellnerin gegen 3.30 Uhr in der Früh zusperren wollte, machte der rauschige Pfarrer einen Aufstand. Er gehe jetzt sicher nicht heim, war noch das Harmlosere, was "Don Promillo" von sich gab. Genervt rief die Kellnerin die Polizei. Wüste Beschimpfungen mussten sich dann die Beamten gefallen lassen. Die Uniformierten setzten den Pfarrer wegen der Verwaltungsübertretung schließlich vor die Tür.