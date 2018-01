In der heißesten Wüste der Welt hat es geschneit

Ein ungewöhnliches Spektakel hat man am Wochenende in der Sahara in Algerien beobachten können: In der heißesten Wüste der Welt lag Schnee. Es ist der zweite Winter in Folge, in dem man dieses seltene Ereignis bestaunen kann – im Dezember 2016 hat es ebenfalls in der Wüste gescheit. Davor war die Sahara 40 Jahre schneefrei.