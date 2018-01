Strache verabschiedet Handball-Team zur EM

Ziel: Weiterkommen!

Am Mittwoch steht die Anreise nach Porec auf dem Programm. Die EM findet von 12. bis 28. Jänner in Kroatien statt. Am Freitag geht's für Österreich gleich im ersten "Endspiel" gegen Weißrussland um ein Ticket für die Hauptrunde. Seit 2. Jänner hat Teamchef Patrekur Johannesson seinen gesamten 17-Mann-Kader zur Vorbereitung in der Südstadt zusammengezogen. Die Generalprobe gegen Tschechien ging zwar sowohl am Freitag (23:26) als auch am Sonntag (21:35) verloren, für Kroatien schickt der Isländer voraus: „Das Verlieren gegen Tschechien war bitter, aber man lernt viel daraus. Ich glaube an meine Mannschaft und hoffe, dass sie beim ersten Spiel im Kopf befreit sind. Ich denke nur an das Spiel gegen Weißrussland. Unser Ziel ist klar weiterzukommen.“