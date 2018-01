Gwyneth Paltrow: Verlobung mit Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow (45) will den Fernsehproduzenten Brad Falchuk (46) heiraten. Die Oscar-Preisträgerin gab am Montag ihre Verlobung mit dem Schöpfer der TV-Serie "Glee" bekannt, wie US-Medien berichteten. Der Sendung "Good Morning America" teilte das Paar mit, dass sie "unglaublich glücklich" seien, sich an diesem Punkt in ihrem Leben gefunden zu haben.