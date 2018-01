Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe

2018 haben Sie ein waschechtes Glückshoroskop! Denn der mächtige Beschützer Saturn, Glücksplanet Jupiter, Energielieferant Mars, Liebesstern Venus und das Kontakt-Genie Merkur schicken Macht, Kraft, Charme und rundum nur Spaß. Kein Wunder, dass sich Ihre größten Wünsche erfüllen - sogar die geheimsten. Bestehende Verbindungen erfahren ein davor nie gekanntes Glück. Sollten Sie von einem reichen Steinbock, einem zärtlichen Krebs oder verwegenen Schützen träumen ... steht er vielleicht in Kürze vor Ihrer Tür und setzt Ihrem eventuellen Single-Dasein ein Ende. Tipp: Beim Bezirzen und Verführen sind Sie mit Venus/Merkur/Mars am erfolgreichsten im März/April, im Sommer oder im Oktober auf einer Reise. Ein Fisch oder ein Skorpion reizt Sie zwar, könnte aber mehr an Ihrer Hilfe interessiert sein, als an wahren Gefühlen. Brauchen Sie das?