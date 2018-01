Riesenstaus an unseren „offenen“ Grenzen

Polizeikontrollen lähmten den Grenzverkehr zu Deutschland: "Bitte Warten" war das Motto an der Staatsgrenze in Kufstein. Der Zeitverlust betrug hier bis zu 39 Minuten, so der Autofahrerclub. In Walserberg verzögerte sich die Ausreise aus Österreich um knapp eine halbe Stunde. In Suben brauchte man von Wels in Richtung Passau mehr als eine Dreiviertelstunde länger.