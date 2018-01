Tirol: Deutscher (25) bei Lawinenabgang getötet

Ein 25-jähriger Deutscher ist am Freitag bei einem Lawinenabgang bei Kals in Osttirol gestorben. Nach einem weiteren ebenfalls 25-jährigen Deutschen wurde am Nachmittag in den Schneemassen noch gesucht, am Abend musste die Suche jedoch unterbrochen werden. Die beiden Männer waren gegen 13 Uhr im freien Skiraum im Gemeindegebiet von Matrei unterwegs, als sich die Lawine löste.