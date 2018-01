So gesund fühlen sich Herr und Frau Österreicher

Gute Vorsätze für das neue Jahr 2018

Was ebenfalls auffällt: "Menschen mit einer privaten Krankenversicherung bewerten ihren Gesundheitszustand deutlich besser als jene ohne Gesundheitsvorsorge", so Kurt Svoboda, Vorstandsvorsitzender der Uniqa. Und obwohl sich das Land generell gut und fit fühlt, wollen viele trotzdem an der Gesundheitsschraube drehen. Mehr als die Hälfte der Befragten sind mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet, ganz oben auf der Liste: abnehmen, mehr Sport und eine gesündere Ernährung. Erfahrungsgemäß erreicht allerdings weniger als ein Drittel die gesetzten Ziele.