So lehnten AMS-Kunden einen Job als Monteur ab

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt - und daher benötigt Dalibor Barudzija dringend einen neuen Monteur. Also fasste sich der Chef eines Installateurbetriebes südlich von Wien ein Herz und suchte in der AMS-Datenbank nach geeigneten Kandidaten. 25 arbeitslos gemeldeten Fachkräften aus der Umgebung bot der Jungunternehmer telefonisch einen Job an - das Ergebnis war mehr als nur ernüchternd: "Bei 21 von 25 Anrufen wurde mir sofort mitgeteilt, dass überhaupt kein Interesse an einem Job besteht. Trotz Vollanstellung, Bezahlung über dem Kollektivvertrag, Dienstauto und Handy", so Barudzija.