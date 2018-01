Illegale Öl-Geschäfte mit Iran: Banker verurteilt

In einem aufsehenerregenden Prozess um illegale Geschäfte mit dem Iran unter Umgehung der gegen das Land verhängten Sanktionen ist am Mittwoch ein türkischer Banker des Bankbetrugs und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig gesprochen worden. Dem früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank war vorgeworfen worden, dem Iran 2012 geholfen zu haben, entgegen bestehender Sanktionen Öl-Geschäfte in Milliardenhöhe abzuwickeln. Im Prozess hatte eigentlich der türkisch-iranische Goldhändler Reza Zarrab auf der Anklagebank sitzen sollen. Er bekannte sich dann aber überraschend für schuldig und trat als Belastungszeuge auf. Seine Aussagen bringen auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Bedrängnis. Dieser soll - damals noch als Ministerpräsident - über die geheimen Deals gewusst haben.