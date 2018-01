Rabiater Keksdieb attackiert Polizisten

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art wurde die Polizei in Brockport im US-Bundesstaat New York gerufen: Ein Eichhörnchen war in eine Wohnung eingedrungen und hatte sich in der Küche über die Kekse hergemacht. Die Beamten stellten den tierischen Einbrecher. Der gab aber nicht so schnell auf und attackierte einen der Polizisten. Der Nager wurde schließlich eingefangen und unverletzt wieder in die Freiheit entlassen.