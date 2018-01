Brenner: 2894 illegale Flüchtlinge angezeigt

"Gipfeltreffen" von deutschem Verkehrsminister abgesagt

Das für den 8. Jänner geplante "Gipfeltreffen" unter der Leitung der EU-Kommission in München wegen des Lkw-Transits auf der brennerachse wird offenbar nicht stattfinden. Der deutsche Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) hat das Treffen überraschend abgesagt. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich am Mittwoch darüber "einigermaßen überrascht". Er sei "grundsätzlich der Meinung, dass es vonseiten Deutschlands endlich Taten geben muss", erklärte Platter. An dem Transit-Gipfel am 8. Jänner hätten Vertreter Österreichs, Deutschlands, Italiens, sowie Bayern, Tirol und Südtirol teilnehmen sollen. Die EU-Behörde wäre durch den EU-Koordinator für den Brennerbasistunnel (BBT), Pat Cox, vertreten worden.