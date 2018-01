Sylvie Meis: Das war der Trennungsgrund!

Nach dem romantischen Heiratsantrag zu Sylvie Meis' 39. Geburtstag in diesem Frühjahr sollte eigentlich in diesem Jahr die romantische Traumhochzeit folgen. Doch anstatt mit ihrem Charbel Aouad die letzten Vorkehrungen für die Trauung zu treffen, planscht die Moderatorin nun allein in Maimi in den Wellen. Die Trennung von dem Geschäftsmann erfolgte bereits vor einigen Monaten, bestätigte das Management der Niederländerin in der letzten Woche.