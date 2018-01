Horror-Unfall in Italien: Fünfköpfige Familie tot

Sechs Tote hat am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall in Norditalien gefordert. Ein Lkw stieß auf der Autobahn zwischen Brescia und Turin gegen einen Tankwagen, dieser ging in Flammen auf. Das Feuer griff rasch auf andere Unfallfahrzeuge über - darunter auch auf ein Auto, in dem eine fünfköpfige Familie saß. Weder für sie noch für einen der LKW-Fahrer gab es eine Rettung.