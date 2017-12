Palästinenser feiern 16-Jährige als Heldin

In Israel wurden die Soldaten für ihre zurückhaltende Reaktion gelobt und Tamimi als Provokateurin kritisiert. Arabische Medien berichten wiederum, die Soldaten hätten stundenlang vor Tamimis Wohnhaus patroulliert und die Familie observiert. Die 16-Jährige war in den vergangenen Jahren mehrmals mit ähnlichen Aktionen aufgefallen. 2012 war sie in der Türkei mit dem Hanzala-Preis für Mut ausgezeichnet worden, weil sie nach der Festnahme ihres Bruders Widerstand gegen Soldaten geleistet hatte. Sie traf bei dem Besuch auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.