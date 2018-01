Eisige Rekordkälte lässt Niagarafälle erstarren

Arktische Kältewelle in den USA

Die arktische Kältewelle hat zum Jahreswechsel weite Teile der USA fest im Griff. Vor allem für den Mittleren Westen und Osten der USA sagte der nationale Wetterdienst teils Rekord-Minustemperaturen voraus. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa wurden Teile der Feiern am Silvesterabend sowie am Vortag am Parlamentshügel sogar gestrichen. Davon betroffen waren Konzerte, Tanz- und Percussion-Shows sowie der Betrieb einer Schlittschuhbahn, wie kanadische Medien berichteten.