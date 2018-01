Igel „Sherman“ ist zu dick, um sich einzurollen

Das Problem übergewichtiger Igel sei in den vergangenen Monaten gehäuft aufgetreten, hieß es in einer Mitteilung des Zoos. "Dicke Igel kommen in der freien Natur nicht mehr zurecht, sie haben Probleme bei der Fortbewegung und sind vor allem schutzlos, weil sie sich nicht mehr einigeln können", erklärte Horowitz. Das durchschnittliche Gewicht eines Igels liege normalerweise bei 600 bis 900 Gramm.