In Deutschland sind Hunderttausende Autofahrer unrechtmäßig geblitzt worden, weil das Tempolimit einer Fahrtstrecke falsch ausgeschildert war. Die Stadt Köln nahm so rund elf Millionen Euro an Bußgeldern ein. Doch die Autofahrer wehrten sich und legten Widerspruch ein. Jetzt muss die Stadt das Geld zurückerstatten: 1,3 Millionen Euro wurden bereits zurückgezahlt. Es dürfte aber noch mehr werden.