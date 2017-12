Steirischer Fischer (35) erstickte in seinem Zelt

Trotz deutlicher Minusgrade verbrachten zwei südsteirische Fischer die Nacht von Freitag auf Samstag in Zelten bei einem Schotterteich in St. Veit. Einer von ihnen, ein 35-jähriger Leibnitzer, dürfte dabei eingeschlafen sein, ohne zuvor den Gaskocher ausgeschaltet zu haben – in der Früh fand ihn sein Freund (18) tot auf.