Gercke: „Fühlte mich schlecht, benutzt, angeekelt“

Als junges, unerfahrenes Mädchen gewann die heute 29-jährige Lena Gercke 2006 die erste Staffel von "Germany's next Topmodel". Wie sie nun im Interview verrät, nutzten das damals viele aus und belätigten sie sexuell. So habe einmal ein Testshooting in der Privatwohnung eines Fotografen in Paris stattgefunden, der der damals 18-Jährigen vorschlug, Fotos von ihr auf dem Sofa zu machen. "Nach einigen Motiven fragte er mich, ob ich mein T-Shirt ausziehen würde, damit wir noch ein paar Bilder in Unterwäsche machen können. Auch das ist eigentlich normal, die Agenturen brauchen für Castings auch Bodyshots", erklärt Gercke in dem Interview.