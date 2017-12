Leer stehender Supermarkt ging in Flammen auf

Ein spektakulärer Brand hat sich am Donnerstag nahe dem Einkaufszentrum Citygate im 22. Wiener Gemeindebezirk abgespielt: In einer leer stehenden Supermarktfiliale war ein Brand ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Wagramer Straße in dichten, dunklen Nebel eingehüllt wurde. Eine „Krone“-Leserreporterin hielt die dramatische Fahrt am Brand vorbei fest.