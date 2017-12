Lauda scheitert mit Kauf von insolventer Niki

"Ich wollte Niki und die Jobs in Österreich erhalten"

"Ich wollte Niki und die Jobs in Österreich erhalten", bedauerte Lauda. Wenn nun ans Ausland verkauft werde, seiner Vermutung nach in Richtung der spanischen Billigfluggesellschaft Vueling, dann bedeute dies die komplette Zerschlagung von Niki. "Dann haben wir in Österreich keine zweite Airline mehr." Ein Konkurs über Niki sei nun nicht mehr abwendbar, glaubt Lauda. Die Fluglizenz (AOC) sei nur bis 3. Jänner verlängert worden.