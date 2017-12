Wie die Trumps Weihnachten verbringen

Weihnachten bei den Trumps: Melania und Donald besuchen eine Messe, aus Sicherheitsgründen wurde eigens ein Zelt vor der Kirche errichtet. Danach sprach er per Liveschaltung mit US-Soldaten in aller Welt und kündigt ein "unglaubliches Jahr" an. Melania besuchte die Kinder von US-Soldaten. Einen Baum gibt es natürlich auch - er verschwindet nur völlig bei all dem Kitsch. Die Feiertage verbringen die beiden in ihrem Ferienhaus in Florida.